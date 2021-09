Ngày 1-9, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ Huỳnh Thế Vũ (28 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, TP Thuận An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Sau hai ngày điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được Vũ khi đang lẩn trốn tại phòng trọ. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, rạng sáng 29-8, Vũ đột nhập vào nhà chị HNM (ngụ tại phường Thuận Giao, TP Thuận An) để trộm tài sản.

Khi Vũ vừa đột nhập vào bên trong, đang định trộm tài sản thì chị M. phát hiện.

Thấy vậy, Vũ khống chế và dùng đá tấn công vào vùng đầu của chị M. Sau đó, Vũ dùng dây rút trói tay nạn nhân. Vũ đe dọa nếu nạn nhân la lên sẽ giết chết.

Tiếp đó, Vũ lục tủ lấy được số tiền 90 triệu đồng, 1 laptop, 1 điện thoại di động, tổng giá trị tài sản lên đến hơn 100 triệu đồng.

Sau khi lấy được tài sản, Vũ mang đến một tiệm cầm đồ tại phường An Phú (Thuận An) để bán và chuộc lại một xe máy đã cầm trước đó. Đồng thời, mua thêm hai điện thoại di động khác.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường và các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an đã bắt được Vũ hôm 31-8 khi người này đang lẩn trốn tại một phòng trọ trong KDC Việt Sing (phường An Phú, TP Thuận An).

+ Trước đó, tại huyện Dầu Tiếng, Nguyễn Chí Hải (sinh năm 2005, HKTT tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) cũng đột nhập vào nhà một người dân để trộm tài sản nhưng bị phát hiện.

Hải đã dùng dao đâm chết chủ nhà rồi bỏ trốn. Sau thời gian ngắn điều tra, cơ quan công an đã bắt được Hải.