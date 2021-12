Người dân cần nâng cao cảnh giác Đại diện Công an quận Bình Tân cho biết sau thời gian giãn cách xã hội, các loại tội phạm xâm phạm sở hữu có diễn biến phức tạp. Công an quận Bình Tân cũng khuyến cáo đến các hộ gia đình, địa điểm kinh doanh, nhà trọ… về tình hình an ninh trật tự. Theo đó, thời điểm cuối năm, các loại tội phạm có diễn biến phức tạp. Người dân cần cùng nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản cá nhân. “Người dân cần thường xuyên kiểm tra, gia cố các cửa, trước khi ngủ thì kiểm tra kỹ cửa ngõ. Sắm các thiết bị khóa, chống trộm, báo động có chất lượng cũng như nên lắp các hệ thống camera an ninh. Bên cạnh đó, lực lượng thuộc đội Cảnh sát Hình sự tiếp tục tăng cường phối hợp với công an các phường cùng tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn” - người này nói. Công an cũng đề nghị: Đối với xe máy, người dân nên trang bị các loại khóa an toàn cao, gắn thiết bị chống trộm, định vị… để đề phòng kẻ gian.