Ngày 2-8, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin về việc cơ quan chức năng tỉnh này vừa bắt giữ một đối tượng truy nã trong lúc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.



Theo đó, giữa tháng 7-2021, Nguyễn Văn Thắng (23 tuổi, trú tại Thanh Hóa) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Thắng bị cơ quan chức năng phát hiện, đưa đi cách ly tập trung tại Trường Trung cấp nghề số 2, phố A, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, Cao Bằng.

Từ ngày 16-7 đến ngày 30-7, Thắng được lấy mẫu xét nghiệm hai lần, đều cho kết quả âm tính.

Đáng chú ý, qua công tác nghiệp vụ, công an phát hiện Thắng chính là người đang bị Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) truy nã.

Tháng 12-2018, Thắng bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản và bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị phát lệnh truy nã.

Ngay khi phát hiện, Công an huyện Hòa An bắt giữ Thắng, bàn giao cho Công an huyện Đông Hưng tiếp tục xử lý theo quy định.