Trong 4 tháng, 1 kẻ trộm ở miền Tây lấy được 24 xe máy

Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đặng Hoàng Duy (39 tuổi, ngụ xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài và để trả nợ cờ bạc, Duy thực hiện hàng loạt vụ trộm xe.



Đặng Hoàng Duy tại công an.

Đến sáng 24-10-2018 khi Duy trộm chiếc xe của người dân tại chợ ở xã Tân Phú, huyện Châu Thành thì bị người dân phát hiện.

Tại cơ quan công an, Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai thêm là từ khoảng tháng 6-2018 đến tháng 10-2018 đã thực hiện trót lọt 24 vụ trộm xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang và TP Cần Thơ với tổng giá trị tài sản gần 258 triệu đồng.