Tối 24-12, tin từ Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho hay từ ngày 1-12 đến ngày 23-12 tỉnh này đã xử phạt vi phạm hành chính 1.270 trường hợp với số tiền hơn 3 tỉ đồng. Cạnh đó, cơ quan chức năng tỉnh cũng đã tiến hành nhắc nhở 5.636 trường hợp khác.



Lực lượng Công an tỉnh cũng đã tham mưu giải quyết ổn định một vụ công nhân tập trung đông người do thông tin công ty có trường hợp người dương tính với COVID-19. Qua đó đã mời làm việc chín trường hợp có lời nói quá khích, kích động công nhân ngừng làm việc, đồng thời tiến hành cho viết cam kết không tái phạm.



Tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 12-18 tuổi ở Hậu Giang là 103,69%. Ảnh: CHÂU ANH

Mặt khác, qua đấu tranh, xử lý các đối tượng đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật, lực lượng chức năng tỉnh cũng phát hiện, xác minh và xử lý 17 trường hợp vi phạm. Trong đó, có một trường hợp kêu gọi, hướng dẫn người dân làm đơn đăng ký đề được hỗ trợ về quê; năm trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch COVID-19; chín trường hợp đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 khi chưa được phép; hai trường hợp đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm lực lượng phòng, chống dịch và xuyên tạc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang cũng đã phát hiện, khởi tố tám vụ với 12 bị can về các tội danh như làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người; chống người thi hành công vụ; vận chuyển hàng cấm và vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở để lây lan dịch bệnh COVID-19.

Thống kê từ ngày 1-12 đến ngày 23-12, Hậu Giang ghi nhận 6.994 ca mắc COVID-19 mới, trong đó, có 5.255 ca mắc cộng đồng. Tính từ đầu đợt dịch đến tối 23-12, tỉnh này ghi nhận 13.2217 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 10.165 ca, có 52 trường hợp tử vong, hiện đang cách ly điều trị 3.005 ca.

Về năng lực điều trị, hậu Giang có 12 BV Dã chiến và 14 khu cách ly điều trị tập trung với quy mô 6.328 giường. Về độ phủ vaccine phòng COVID-19, địa phương này đã tiêm được 98,61% dân số từ 12 tuổi trở lên, trong đó, tỉ lệ tiêm vaccine cho người từ 12-18 tuổi là 103,69%.