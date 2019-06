Ngày 25-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã bàn giao Nguyễn Quốc Việt (54 tuổi, ngụ ở xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cho Trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục thi hành án.

Việt vừa bị bắt giữ ngày 20-6 khi đang ở khu vực chùa Bồng Lai, thuộc xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang sau 14 năm bỏ trốn.



Nguyễn Quốc Việt bị bắt giữ sau hơn 14 năm bỏ trốn. Ảnh: VĂN VŨ

Theo đó, năm 2004, Việt tham gia buôn lậu tivi cũ từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Cũng trong thời gian này Việt gây ra vụ cướp tài sản và bị Công an huyện Châu Phú (An Giang) bắt tạm giam.

Sau đó Việt bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố về hành vi buôn lậu và chờ ngày di lý về Kiên Giang để tiếp tục điều tra. Trong thời gian bị tạm giam ở huyện Châu Phú, do bị bệnh nên Việt được cho tại ngoại để điều trị nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến giữa năm 2005, Việt bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phát lệnh truy nã và tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đưa vụ án ra xét xử vắng mặt với mức án chín năm tù cho Việt về tội buôn lậu.