Trùm ma túy Phan Thiết bị bắt trong phòng ngủ

Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt giữ Nguyễn Viết Huy (Huy “nấm độc”), một trùm ma túy đá, thuốc lắc tại Phan Thiết.



Trước đó, lúc 4 giờ sáng 6-5, sau khi dừng ô tô 86A-099.70 trước căn nhà trên đường Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, Huy mang balô vào nhà thì hàng chục trinh sát hóa trang của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận đồng loạt ập vào. Bị bất ngờ, Huy không kịp phản ứng, thúc thủ ngay trong phòng ngủ của mình.

Khám xét khẩn cấp, cảnh sát lập biên bản, thu giữ khoảng 2 kg ma túy đá, 59 viên thuốc lắc (tổng trị giá khoảng 1 tỉ đồng). Ngoài ra còn thu giữ một khẩu súng bắn đạn cao su, một khẩu súng bắn đạn chì mà lúc nào Huy cũng thủ bên mình, hơn 40 triệu đồng và chiếc ô tô Huy đang sử dụng.

Huy khai nhận vừa một mình điều khiển ô tô từ TP.HCM về Phan Thiết và đang phân ma túy đá, thuốc lắc ra để chuẩn bị bỏ mối, tiêu thụ.



Tang vật bị công an thu giữ. (Ảnh do công an cung cấp)



Nghi can Huy “nấm độc” bị bắt giữ.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, từ năm 2011, Huy đã cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ TP.HCM về Bình Thuận tiêu thụ. Đường dây của Huy hoạt động khá quy mô, tổ chức hệ thống chân rết rất chặt chẽ; các điểm mua sỉ, lẻ ma túy đều thông qua đàn em và không bao giờ Huy đứng ra giao dịch. Tháng 6-2011, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Thuận đã lập chuyên án và triệt phá thành công đường dây ma túy của Huy cầm đầu. Ngoài Huy là ông trùm đường dây, cảnh sát cũng khởi tố chín đàn em của Huy chung một vụ án.

Sau đó, Nguyễn Viết Huy bị TAND tỉnh Bình Thuận xử phạt chín năm tù giam. Mãn hạn tù về lại địa phương, Huy sống rất khép kín. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc giống như đã hoàn lương, Huy tiếp tục móc nối, tổ chức đường dây tiêu thụ ma túy với số lượng lớn. Dù nắm rõ Huy đang tổ chức cung cấp ma túy nhưng các trinh sát rất khó đeo bám hay tiếp cận bởi Huy hoạt động độc lập, cực kỳ cảnh giác.

Theo các trinh sát, ngày 5-5, Huy lái xe hơi dạo biển rồi đi xem đất như đang chuẩn bị giao dịch bất động sản, sau đó bất ngờ cho xe tăng tốc trực chỉ TP.HCM để mua ma túy. Một nhóm trinh sát đã bí mật đeo bám Huy từ Phan Thiết đi TP.HCM rồi sau đó quay ngược lại và quyết định phối hợp với lực lượng ngoại tuyến tấn công trực diện.

Khi công an ập vào, Huy “nấm độc” bị bất ngờ, thúc thủ. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.