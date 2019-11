Sáng 18-11, Công an tỉnh Long An cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều nghi phạm trộm xe. Đây là các nghi phạm liên quan đến cái chết của Trung úy Tống Duy Tân (30 tuổi), cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Đước.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 14-11, Trung úy Tân và đồng đội tuần tra, kiểm soát trên địa bàn huyện phát hiện một số người trộm xe máy nên áp sát. Nhìn thấy lực lượng công an, nhóm trộm bỏ chạy và tạt chất bột (nghi ớt) vào mặt các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Nhóm này còn quăng cả xe máy cản trở sự truy đuổi của tổ công tác khiến Trung úy Tân té ngã xuống đường, chấn thương sọ não.

Dù được đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng Trung úy Tân đã không qua khỏi sau ba ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Lãnh đạo UBND huyện Cần Đước cho biết UBND huyện đã đến chia buồn và hỗ trợ hơn 10 triệu đồng cho gia đình Trung úy Tân.