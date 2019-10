Trưởng công an xã tử vong tại biển Đà Nẵng

Ngày 29-10, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã bàn giao thi thể ông Nguyễn Sỹ Tuyết (43 tuổi, Trưởng Công an xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho người thân đưa về quê an táng.



Trước đó, đoàn công tác 16 người của HĐND xã Quỳnh Thạch tổ chức đi học tập tại các tỉnh phía Nam. Trong thời điểm đoàn về quê bằng ô tô thì có ghé bãi tắm số 2 (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) tắm biển.

Khi đang bơi, ông Tuyết bị chuột rút, đuối nước dẫn đến tử vong.

Sau khi lực lượng chức năng quận Sơn Trà khám nghiệm hiện trường, tử thi thì bàn giao người bị nạn cho người thân an táng.