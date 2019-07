Truy bắt 2 kẻ chặn xe khách để cướp

Sáu tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh Đồng Nai đã ngăn chặn một vụ với bốn người có hành vi phá rối an ninh dịp lễ 30-4 và một vụ với hai người tàng trữ, phát tán, tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, điều tra làm rõ 733/821 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, qua đó bắt, xử lý 1.422 người. Tỉ lệ điều tra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,6%. Phát hiện, triệt phá 52 nhóm với 250 người phạm tội, trong đó năm băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Đáng chú ý, công an đã phát hiện tám vụ, bắt và xử lý 26 người cho vay lãi nặng.