Ngày 20-12, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Vĩ (SN 1984, trú huyện Tiên Lãng) để điều tra về tội trộm cắp tài sản, đồng thời tổ chức truy bắt 3 người cùng thực hiện hành vi cắt trộm cáp viễn thông với Vĩ.

Trước đó, trưa 10-12, Công an quận Hải An nhận được đơn trình báo của anh Võ Thế Hùng, công nhân Công ty cáp viễn thông Hải Phòng về việc phát hiện đoạn cáp dài 200m (trị giá khoảng 40 triệu đồng) tại khu vực ngõ 95 Kiều Hạ (phường Đông Hải 2) bị kẻ gian cắt trộm.



Cáp viễn thông bị nhóm Vĩ cắt trộm đem bán phế liệu

Công an quận Hải An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của nhân chứng, rà soát những người có dấu hiệu tình nghi. Công an đã triệu tập Vũ Văn Vĩ để điều tra, ban đầu Vĩ chối tội. Tuy nhiên, khi công an đưa ra các chứng cứ, Vĩ đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an xác định Vĩ đã cùng Phạm Đức Phi (SN 1983), Vũ Văn Vị (SN 1986), Nguyễn Văn Giang (SN 1988, cùng trú huyện Tiên Lãng) đã cùng nhau thực hiện hành vi cắt trộm cáp viễn thông. Sau khi cắt trộm, nhóm này đã mang đoạn cáp viễn thông bán cho cơ sở thu mua phế liệu ở phường Lãm Hà (quận Kiến An). Công an quận Hải An đã thu hồi vật chứng là 200m dây cáp đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An đã tạm giữ hình sự đối vỡi Vũ Văn Vĩ để điều tra về tội trộm cắp tài sản và tiếp tục tổ chức truy bắt những người liên quan để xử lý theo quy định.