Truy bắt kẻ trộm, một công an xã bị đâm liên tiếp

Ngày 15-3, lãnh đạo UBND huyện Xuân Lộc, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đã đến BV đa khoa khu vực Long Khánh thăm, động viên và trao giấy khen đột xuất cho anh Hoàng Quốc Sự, Công an viên xã Xuân Bắc vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.



Công an huyện Xuân Lộc và chính quyền địa phương thăm công an viên bị thương trong lúc truy bắt kẻ trộm. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Trước đó, vào ngày 12-3, hai nghi can Dương Ngọc Nhật và Lê Thoại Tâm lẻn vào sân nhà ông Huỳnh Văn Như (xã Xuân Bắc) trộm bình ắc quy trên xe tải. Trên đường tẩu thoát về xã Bảo Quang (TP Long Khánh) thì bị chủ nhà phát hiện tri hô đuổi theo.

Nghe tiếng tri hô của người dân, công an viên Hoàng Quốc Sự đuổi theo. Khi đến đoạn ngã ba ấp Thọ An (xã Bảo Quang) thì anh Sự đã đuổi kịp lao vào khống chế được Tâm.

Để giải cứu đồng bọn, Nhật liền lấy một con dao trong cốp xe xông vào đâm anh Sự một nhát trúng ngực phải và một nhát trúng cổ tay trái làm đứt hai gân tay.

Tuy nhiên, anh Sự vẫn quyết tâm cùng người dân địa phương khống chế và tóm gọn hai đối tượng này giao cho Công an TP Long Khánh. Sau đó công an viên được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa khu vực Long Khánh.

Được biết sau ba ngày điều trị sức khỏe của anh Sự đã dần hồi phục.