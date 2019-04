Truy đuổi gần 60 km bắt kẻ trộm nhờ định vị gắn trên xe

Ngày 5-4, Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương), cho biết đang tạm giữ Lê Minh Quang (47 tuổi, ngụ tại Khánh Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



"Siêu trộm" bỏ chạy gần 60 km nhưng không thoát.

Trước đó, ngày 4-4 ông Phan Ngọc Đương (40 tuổi) để xe máy 61N1-041.13 tại chợ Tân Định (xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) rồi vào mua đồ. Khi quay ra thì phát hiện chiếc xe đã biến mất, tuy nhiên do xe được gắn định vị nên ông Đương biết được chiếc xe đang di chuyển về hướng Bình Phước.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Bình đã nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Phú Giáo tiến hành truy đuổi. Vượt qua gần 60 km khi đến TP. Đồng Xoài lực lượng công an đã áp sát được tên trộm. Tuy nhiên, tên trộm đã ngoan cố chống trả rồi bỏ xe chạy bộ nhưng đã bị lực lượng công an truy đuổi đến cùng tóm gọn.

Được biết, Quang đã có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản.