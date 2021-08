Ngày 6-8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát lệnh truy nã với nguyên CTV một tờ báo là Lưu Văn Thọ (62 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về tội môi giới hối lộ và Trần Lê Tiến (42 tuổi, Trưởng văn phòng luật sư Khánh Trần; quê Hà Tĩnh) về tội đưa hối lộ.

Theo điều tra, tám năm về trước anh Th. đến Văn phòng Luật sư Khánh Trần (quận Gò Vấp) để gặp luật sư Tiến nhờ bào chữa cho người thân tại phiên phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Dương vào ngày 9-12-2013 xét xử về tội cướp tài sản.



Tiến (bên trái) và Thọ hiện đang bị truy nã. Ảnh: CA

Sau khi nhận hồ sơ, Tiến là luật sư nhưng không trực tiếp nghiên cứu mà nhờ Thọ giúp đỡ. Khi nhận được hồ sơ Thọ cũng không trực tiếp nghiên cứu mà nhờ Thiệu Quang Đạt (55 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) giúp đỡ.

Sau khi nhận được hồ sơ, Đạt nhờ luật sư, thẩm phán quen biết tư vấn và được tư vấn: Bản án sơ thẩm đã xét xử đúng, không có oan sai. Tuy nhiên, Đạt lại thông báo cho Thọ biết đã trao đổi với phía TAND tỉnh Bình Dương là ba bị cáo bị oan và sẽ được tuyên vô tội, trả tự do tại tòa.

Thọ báo cho Tiến biết. Sau đó, Tiến trao đổi với anh Th. đã nghiên cứu hồ sơ vụ án, thấy các bị cáo bị oan nên sẽ nhận bào chữa tại phiên phúc thẩm để được tuyên các bị cáo vô tội, được trả tự do với mức thù lao là 1,2 tỉ đồng.

Đến ngày 23-10-2013, tại văn phòng luật sư, Tiến ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với số thù lao trên. Nhận được tiền, Tiến giữ lại 300 triệu đồng và chuyển cho Thọ 900 triệu. Thọ chuyển cho Đạt 735 triệu. Nhận được tiền, Đạt báo là luật sư không cần tham gia phiên tòa phúc thẩm.

Kết quả xét xử TAND tỉnh Bình Dương tuyên y án sơ thẩm. Lúc này Thọ liên lạc với Đạt và được cho biết do có thanh tra nên tòa không làm theo yêu cầu được, nếu muốn được đặc xá dịp 30-4 tới thì phải đưa thêm tiền.

Sau đó Tiến đưa cho Thọ số tiền 350 triệu đồng nhưng Thọ chỉ đưa cho Đạt số tiền 200 triệu đồng. Đến ngày 30-04-2014 các bị cáo vẫn không được trả tự do như hứa hẹn.

Bộ ba Tiến, Thọ, Đạt đã nhiều lần tránh không trả lại tiền cho anh Th. Anh Th đã làm đơn tố cáo luật sư Tiến ra công an.

Tại cơ quan điều tra, Đạt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung trên. Đồng thời, Đạt thừa nhận không có hiểu biết về pháp luật nhưng vì mục đích vụ lợi cá nhân đã có hành vi gian dối, đưa thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt 935 triệu đồng. Người này sau đó bị xử bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, Thọ và Tiến đều bỏ trốn, đi đâu không rõ. Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo Lưu Văn Thọ và Trần Lê Tiến đang trốn ở đâu, hãy nhanh chóng đến đầu thú tại Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM, địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM hoặc cơ quan công an, VKSND nơi gần nhất để được hưởng khoan hồng.