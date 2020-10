Truy nã bị can vụ 21 người Trung Quốc ở Việt Nam trái phép

Sáng 9-10, Thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đối với Trần Thị Trúc (23 tuổi, ngụ xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Theo thượng tá Long, Trúc được xác định liên quan đến vụ 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện tại tỉnh Quảng Nam.



Trần Thị Trúc. Ảnh: CA

Trần Thị Trúc bị khởi tố tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự, hiện đã bỏ trốn.

Trước khi bị truy nã, Trúc sống ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng và xã Việt Tiến.

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Trần Nguyệt Trúc đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận Trúc phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (địa chỉ: 19 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ; Số điện thoại: 02353.852.589).

Như PLO thông tin, chiều 18-7, người dân trình báo tại một khu lưu trú ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đang có nhóm người Trung Quốc.

Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, nhóm người này bỏ chạy tán loạn. Lực lượng chức năng đã tìm và phát hiện có 21 người, sau đó đưa vào khu cách ly.