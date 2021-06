Chiều 1-6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về tội đánh bạc.



Các con bạc sát phạt bị bắt quả tang. Ảnh: CA.

11 bị can bị khởi tố cùng trú tỉnh Hà Tĩnh gồm: Hoàng Hữu Bảo (32 tuổi), Nguyễn Hữu Nga (32 tuổi), Nguyễn Thế Đông (37 tuổi), Trần Văn Tài (32 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh (31 tuổi), Lê Đình Văn (42 tuổi), Lê Văn Luận (33 tuổi), Biện Văn Tuân (38 tuổi), Trần Bảo Vinh (34 tuổi), Võ Văn Tý (27 tuổi) và Trần Minh Nghĩa (29 tuổi).

Trước đó, chiều 17-5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện tại phòng 402 của Khách sạn Đông Vinh (thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) có nhóm đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Công an đã bắt giữ 11 người nêu trên và thu giữ số tiền 70,5 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan đến việc đánh bạc.

Chủ Khách sạn Đông Vinh là Trần Bảo Vinh (trú thị trấn Cẩm Xuyên) cùng hai con bạc kịp tháo chạy, bỏ trốn.



Đại tá Lê Khắc Thuyết- Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh (đứng giữa) tặng hoa, trao thưởng cho lực lượng phá án.

Vinh cho lắp hệ thống camera dày đặc quanh khách sạn để theo dõi công an.

Trong quá trình đánh bạc, Nghĩa được giao nhiệm vụ cảnh giới, đứng tại cửa ra vào tầng một của khách sạn. Các cửa từ tầng một đến tầng bốn đều được hàn kiên cố kiểu “chuồng cọp” nhằm cản trở quá trình vây bắt các đối tượng của lực lượng chức năng.

Khi các con bạc thiếu tiền sát phạt nhau, Anh sẽ cho vay tiền, mỗi lần vay 10 triệu đồng thì Anh sẽ “cắt đuôi” 500.000 đồng lãi suất. Cứ 30 phút, các con bạc sẽ phải đưa cho Anh 500.000 tiền nhà.

Ngoài khởi tố 11 bị can, ngày 27-5, Cơ quan công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định truy nã Trần Bảo Vinh, Võ Văn Tý, Trần Minh Nghĩa (cùng trú Hà Tĩnh) về tội đánh bạc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Với thành tích phá án, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tặng hoa, trao thưởng cho Công an huyện Cẩm Xuyên về thành tích đặc biệt xuất sắc trong vụ án đấu tranh với tội phạm đánh bạc trên địa bàn.