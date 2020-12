Truy nã người cắt cửa buồng giam trốn trại

Ngày 15-12, giám thị trại giam Cây Cầy (thuộc Bộ Công an, tọa lạc tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh) đã ra quyết định truy nã hai phạm nhân Bùi Nguyễn Thiện Thuận và Lâm Viết Phú Lộc về tội trốn khỏi nơi giam.

Phá cửa sổ buồng giam để trốn

Theo một nguồn tin, hai phạm nhân đã trốn khỏi nơi giam giữ vào đêm 13 rạng sáng 14-12.

Một nguồn tin cho hay sáng 14-12, trại giam phát hiện Lộc (sinh năm 1994, đang thụ án tù chung thân về tội giết người) và Thuận (sinh năm 1982, đang thụ án 27 năm tù về tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản) đã trốn khỏi nơi giam.

Nguồn tin này cho hay hai phạm nhân đã phá cửa sổ buồng giam (cưa khung sắt) để trốn thoát khỏi trại giam Cây Cầy



Bị cáo Lộc khi bị tuyên án. Ảnh nhỏ: Hai phạm nhân bị truy nã. Ảnh tư liệu và công an cung cấp

Về phạm nhân Lộc, tháng 4-2017, người này bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án chung thân.



Hồ sơ thể hiện Lộc thuê phòng trọ tại phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh để chung sống như vợ chồng với chị L. (cùng tuổi, quê Tiền Giang).

Do không có tiền trả nhà trọ nên Lộc và chị L. chỉ sống tại đây được hai ngày thì Lộc về nhà, còn chị L. đến xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên sống.

Chiều 12-6-2016, chị L. điện thoại cho Lộc nhờ đến nhà trọ cũ chở đồ về nhưng chủ nhà trọ không cho lấy đồ vì còn thiếu tiền. Chị L. nhắn tin qua điện thoại chửi Lộc. Nghi ngờ sự việc xảy ra là do anh N. xúi giục nên tối Lộc bỏ dao bấm vào túi quần đi cãi nhau với chị L. Đến nơi, Lộc và chị L. tiếp tục cự cãi, xô xát nhưng được mọi người can ngăn. Trong lúc xô xát, Lộc rút dao đâm vào cánh tay chị L. và một nhát trúng ngực anh N...

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng anh N. không may đã tử vong vào tối cùng ngày.

Thuận có ba tiền án trước khi giết người

Còn Bùi Nguyễn Thiện Thuận (quê Tây Ninh) trước khi bị kết án 27 năm tù về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và giết người từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Cụ thể, tháng 11-2005, Thuận chấp hành án lần thứ ba xong nhưng đến tháng 12-2006, Thuận lại tiếp tục bị bắt giữ.

Theo bản án của TAND Tây Ninh, sau khi ra tù Thuận cùng một phụ nữ đến thị trấn Gò Dầu (huyện Gò Dầu, Tây Ninh) thuê trọ và chung sống với nhau như vợ chồng. Hằng ngày cả hai đi làm thuê tại quán cà phê.

Thuận tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

Cụ thể, rạng sáng 11-11-2006, Thuận cắt khung cửa sổ một tiệm vàng ở thị trấn Gò Dầu lấy trộm 20 lượng vàng đưa cho vợ hờ bán dần để tiêu xài. Sau hơn nửa tháng điều tra, ngày 1-12-2006, Thuận và người tình bị công an bắt giữ.

Thuận còn khai nhận từ tháng 11-2005 đến tháng 11-2006 đã thực hiện ít nhất năm vụ đột nhập vào các cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản giá trị hàng trăm triệu đồng.

Trong đó có vụ đột nhập vào nhà ông Trần Văn C. (phường 3, thị xã Tây Ninh) đêm 21-12-2005. Tuy nhiên, Thuận bị vợ chồng ông C. phát hiện, Thuận đã dùng dao chống trả và đâm nhiều nhát vào vợ ông C. khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, Thuận lấy tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tháng 3-2008, Thuận bị phạt 27 năm tù các tội trộm cắp, cướp và giết người, còn người tình lãnh án ba năm.

Công an thông báo hai phạm nhân này đặc biệt nguy hiểm, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và dẫn giải đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương gần nhất; hoặc báo tin cho trại giam Cây Cầy, số điện thoại (0276) 3733019, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, Tây Ninh.