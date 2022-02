Theo cơ quan công an, vào tối 30-1, người dân ở bản Khá (xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, Sơn La), nghe thấy tiếng súng phát ra từ nhà Hạng A Do. Khi chạy sang, hàng xóm phát hiện chị GTM (vợ Do) tử vong. Do đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một súng săn tự chế. Được biết, ở địa phương Do và chị M. đã có với nhau 6 người con, có hoàn cảnh rất khó khăn.



Chân dung bị can Hạng A Do. Ảnh CACC

Ngày 14-2, công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Hạng A Do về tội Giết người.

Công an tỉnh Sơn La thông báo những tổ chức, cá nhân phát hiện bị can thì báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La theo số điện thoại 069.2680.193 hoặc 0976.456.156 (điều tra viên Đinh Văn Tú).