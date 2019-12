Bộ Công an truy nã cựu phó giám đốc Petroland

Ngày 13-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát đi lệnh truy nã bị can Trần Hữu Giang (54 tuổi, cựu phó giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí - Petroland).

Theo cơ quan công an, ông Giang bị truy nã về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.





Bị can Trần Hữu Giang. Ảnh: BCA

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nêu rõ, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất.



Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, người dân phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ số 254 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM; điện thoại 069.333.6310 - 069.333.7042).



Trước đó, hồi đầu tháng 10-2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Bùi Minh Chính, chủ tịch HĐQT Petroland, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.