Công an TP.HCM truy nã thợ sắt giết người ở Bình Chánh

Công an TP.HCM truy nã Đồng Huy Hoàng (37 tuổi, Đồng Tháp) về tội giết người.

Đây là vụ án xảy ra hôm 6-7-2019 tại cơ sở két sắt địa chỉ ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Nạn nhân là TVK (42 tuổi, Huế).

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ, Trịnh Minh Phú (36 tuổi) có rủ nhóm bạn đến cơ sở làm két sắt kế bên nhà không số (huyện Bình Chánh) để nhậu. Trong số đó có thợ sắt là TVK và Đồng Huy Hoàng.

Trong quá trình uống rượu, giữa Hoàng và anh K. nói chuyện với nhau thì xảy ra mâu thuẫn, cự cãi rồi được mọi người can ngăn.

Những tưởng vậy đã xong nhưng tới 21 giờ cùng ngày, Hoàng và K. tiếp tục cãi nhau lớn, Hoàng nghỉ nhậu đứng dậy bỏ đi.

Nửa giờ sau thì Hoàng quay lại với một tay cầm kéo, một tay cầm dao tấn công K. Nạn nhân được đưa tới BV Chợ Rẫy nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Ngày 2-8-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giết người" để điều tra làm rõ.

Đến 27-8-2019, CQĐT ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Đồng Huy Hoàng về tội "Giết người". Tuy nhiên, Hoàng đã rời khỏi địa phương đi đâu không rõ. Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã bị can đối với Đồng Huy Hoàng.

Theo đó, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng PC02 - Đội 9), địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1. Cán bộ điều tra thụ lý vụ án là anh Nguyễn Văn Tùng, số điện thoại: 079.407.3646.