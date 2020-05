Công an truy nã giám đốc Công ty CP Dịch vụ Mypay Điện Toán

Ngày 4-5, CQĐT công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Dương , Giám đốc công ty CP Dịch vụ Mypay Điện Toán.

Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Dương. Ảnh do Công an cung cấp

Quá trình điều tra, CQĐT xác định công ty CP DV Mypay Điện Toán do Nguyễn Văn Dương làm Tổng Giám đốc không có chức năng làm nhà phân phối độc quyền vé số Vietlott. Tuy nhiên công ty này vẫn thông tin, quảng cáo gian dối để chị L. (là người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH TL Xổ Số Tự Chọn – Số Điện Toán) tin tưởng ký hợp đồng thoả thuận được làm nhà phân phối độc quyền bán vé số Vietlott tại tỉnh Lâm Đồng.

Hiện Dương không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ và không báo lại chính quyền nơi cư trú.

Ngày 20-4-2020, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS 2015). Ngày 4-5, CQĐT đã ra quyết định truy nã bị can đối với Dương.