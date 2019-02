Đập vỏ chai bia vào mắt đồng nghiệp khi ngồi nhậu

Ngày 20-2, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết vừa bàn giao Nguyễn Thăng Hùng (55 tuổi, xã Ia Hrú) cho Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định). Hùng là bị can bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.



Nguyễn Thăng Hùng lúc bị bắt

Trước đó, vào tối 24-10-2018, Hùng ngồi nhậu cùng với một nhóm công nhân xây dựng chung công trình, trong đó có Phan Văn Bích (34 tuổi, thị xã An Nhơn, Bình Định). Trong lúc nhậu, giữa Hùng và Bích xảy ra mâu thuẫn, Hùng đã dùng vỏ chai bia đánh vào vùng mắt trái của Bích gây thương tích 55%.



Sau đó, Hùng bỏ trốn, ngày 30-1-2019, Công an huyện Phù Mỹ ra quyết định truy nã đối với Hùng. Hùng bị bắt tại Chư Pưh.