Chiều ngày 26-8, Công an huyện Hậu Lộc cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thắng về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên do bị can Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Trước đó, vào sáng ngày 7-7, chị TTHL (33 tuổi), ngụ ở thôn Ngọc Trì, xã Đại Lộc (Hậu Lộc) đến xưởng may của chị gái cùng địa phương để làm việc. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, chị L. liên tục bị Thắng gọi điện bắt về, nhưng do làm tăng ca nên chị L. không về được.

Đến khoảng 21g30 cùng ngày, chị L. đang làm việc thì bất ngờ bị chồng cầm dao lao đến chém nhiều nhát vào vùng mặt, tai và cánh tay dù chị L. van xin, nhưng Thắng vẫn tiếp tục chém chị L.



Cơ quan điều tra truy nã đối với Thắng. Ảnh: ĐT

Sau khi gây án, Thắng uống thuốc trừ sâu và cắt tay tự sát nhưng không chết rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Theo cơ quan điều tra nạn nhân L. bị chồng chém 14 nhát, phải khâu 80 mũi và tổn hại sức khỏe 42%. Nguyên nhân gây án của Thắng xuất phát từ ghen tuông.

Quyết định truy nã nêu rõ, nếu người dân phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thắng ở đâu thì gọi ngay cơ quan công an gần nhất hoặc thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hậu Lộc theo 02373.831.868 hoặc 091.2873.664 gặp điều tra viên Bùi Văn Thanh.