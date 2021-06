Chiều 7-6, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An đang truy bắt Trần Thị Sâm (33 tuổi, trú khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đã ra quyết định khởi tố, khám xét nhà và truy nã bị can Sâm về tội danh trên.



Trần Thị Sâm. Ảnh: CA

Theo công an, Sâm làm Giám đốc Công ty CP Thương mại Tổng hợp Mạnh Khang (trụ sở đóng tại TP Vinh) với các ngành nghề đăng ký kinh doanh: xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, vận tải hàng hoá, buôn bán vật liệu xây dựng, khách sạn, cầm đồ, buôn bán xăng dầu…

Dù làm ăn thua lỗ nhưng Sâm đưa ra thông tin không đúng để huy động vốn của rất nhiều người rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Kết quả điều tra cho thấy, công ty của Sâm không không có hoạt động kinh doanh, chỉ có một kế toán nhưng không có quyết định tuyển dụng. Việc ghi hóa đơn là Sâm chỉ đạo kế toán ghi.

Công an xác định, Sâm đã chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng của các doanh nghiệp và các cá nhân.

Cơ quan CSĐT đang kêu gọi Sâm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, thông báo người nào là bị hại của Sâm thì trình báo với công an để được giải quyết.