Truy quét hơn 1.000 km tìm tài xế tông chết người

Ngày 1-6, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An (Phú Yên), cho hay cơ quan này đã đưa xe tải 29H-164.02 từ Hà Nội về tạm giữ tại Phú Yên để phục vụ điều tra. Đây là chiếc xe trong vụ tai nạn chết người trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Dân, huyện Tuy An.



Hơn 100 m đường nhựa bị cày xước

Rạng sáng 19-5, người dân xã An Dân phát hiện ông Nguyễn Kim Hùng (37 tuổi, ngụ phường Phước Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa) tử vong nằm ở phần đường phía đông dải phân cách bê tông trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Cần Lương, xã An Dân. Cách đó một đoạn dài là xe máy hiệu Sirius 79H5-5716 của nạn nhân bị móp méo, biến dạng, vỡ nát nhiều linh kiện.

Với sự hỗ trợ tích cực của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên, Công an huyện Tuy An đã thu giữ nhiều mảnh vỡ, chất liệu sơn trên mặt đường, trên xe máy tại các vị trí va đập cũng như ghi nhận nhiều dấu vết để phục vụ điều tra.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do đa chấn thương bởi tai nạn giao thông, thời gian xảy ra tai nạn khoảng 4 giờ 30 cùng ngày. Xe liên quan đến vụ tai nạn là xe tải loại lớn lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Xe tải này có gầm máy cao, lốp đôi, thường được lắp đặt đối với ô tô có tải trọng 16,9 tấn.

Bước đầu Công an huyện Tuy An nhận định xe tải đã va chạm từ phía sau xe máy. Sau khi gây tai nạn, xe tải kéo lê xe máy rồi bỏ chạy khỏi hiện trường để lại vết thắng, vết cày xước kéo dài 120 m trên mặt đường nhựa.



Các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: K.NHO



Từ dấu vết để lại hiện trường vụ tai nạn, Công an huyện Tuy An đã tìm ra xe tải gây tai nạn. Ảnh: CTV



Xe máy bị tông vỡ, biến dạng. Ảnh: CTV

Sàng lọc 137 xe tải lớn

Theo chỉ đạo của Đại tá Phạm Hồng Sương, nhiều tổ công tác của công an huyện đã khẩn trương tiến hành xác minh thông tin, trích xuất camera an ninh tại nhiều nhà dân, một số trạm thu phí đường bộ bên quốc lộ 1 từ nơi xảy ra vụ tai nạn ra các tỉnh phía Bắc. Qua đó, Công an huyện Tuy An đã đưa vào diện nghi vấn 137 xe tải loại lớn đăng ký tại hàng chục tỉnh, thành trong cả nước.

Kiên quyết làm rõ hành tung xe tải cùng tài xế, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An đã phân công nhiều tổ công tác, chia ra nhiều mũi truy xét trên suốt hành trình hơn 1.000 km từ Phú Yên ra đến các tỉnh, thành phía Bắc.

Đến ngày 26-5, các điều tra viên xác định được ô tô Hyundai màu trắng 29H-164.02 của ông Hà Thế Oai (39 tuổi, ngụ thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác Công an huyện Tuy An phối hợp với Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) làm rõ tài xế xe này là Nguyễn Công Anh, 39 tuổi, ngụ cùng địa phương với chủ xe. Ông Anh được thuê lái xe 29H-164.02 chở hàng từ Hà Nội vào TP.HCM từ ngày 8-5, đến ngày 21-5 thì về đến huyện Đông Anh.

Kiểm tra xe 29H-164.02, công an thu nhận được nhiều dấu vết để lại trên xe phù hợp với những dấu vết để lại hiện trường vụ tai nạn giao thông. Qua đấu tranh, tài xế Nguyễn Công Anh thừa nhận khi chạy trên quốc lộ 1, đến đoạn qua xã An Dân thì gây tai nạn.

Người này nói đã tăng tốc bỏ chạy, không biết tình trạng người trên xe máy thế nào, chỉ đến khi đọc trên các báo điện tử và mạng xã hội mới biết nạn nhân đã chết nhưng vẫn không đến cơ quan công an đầu thú.

Vì lý do sức khỏe bất ổn, tài xế Nguyễn Công Anh cam kết sẽ vào Phú Yên tiếp tục khai báo để Công an huyện Tuy An điều tra, xử lý vụ tai nạn theo quy định của pháp luật.