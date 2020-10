Truy sát tình địch trong quán cà phê bằng mã tấu

Ngày 21-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Văn No (38 tuổi, ngụ xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.



Nghi can No tại cơ quan công an. Ảnh: AX

Trước đó, Đỗ Văn No đi đến quán cà phê Sông Mơ (thuộc ấp Bàu Bông, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) để uống nước. Khi đến nơi thì No thấy anh Nguyễn Văn Sang (ngụ xã Phước An) đang ngồi cùng bạn.

Lúc này No nhớ lại chuyện Sang quen bạn gái của mình nên bực tức về lấy mã tấu xông vào chém liên tiếp vào người anh Sang.

Nhận được tin báo, công an đã vây bắt No, riêng anh Sang được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.