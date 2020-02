Truy tìm người liên quan vụ nổ súng bắn 4 người bị thương

Ngày 6-2, tin từ Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết vừa ra thông báo truy tìm Dương Tú, người có liên quan trong vụ nổ súng làm bốn người bị thương ở Bắc Bình hôm 19-1.



Thông báo truy tìm Dương Tú.

Đặc điểm nhận dạng của Dương Tú: 27 tuổi, cao khoảng 1,65 m, dáng người gầy, da ngăm đen, tóc cắt ngắn.

Trong quá trình điều tra, CQĐT nhiều lần triệu tập Tú đến làm việc nhưng Tú không có mặt ở địa phương.

Công an Bắc Bình đề nghị các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Bình Thuận, công an các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ truy tìm Dương Tú.

Khi phát hiện thì tạm giữ và thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình.

Trước đó, ngày 3-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã bắt tạm giam Nguyễn Đức Hùng (còn gọi là Mùi, 29 tuổi, ngụ Phan Rí Thành, Bắc Bình).

Trong vụ nổ súng bắn bốn người bị thương, Nguyễn Đức Hùng là đồng phạm của Nguyễn Quốc Hùng (tức Hùng "sứt"), một giang hồ có số má.



Hùng "sứt" và Mùi bị bắt giam.

Theo điều tra ban đầu, trưa 19-1, có ba thanh niên ở thôn Bình Lễ, xã Phan Rí Thành đến xã Phan Hòa (Bắc Bình) đuổi bắt đàn dê của em Tạ Thuận Th. (16 tuổi) đang chăn.

Th. liền gọi điện thoại và cha ruột cùng người thân của em Th. chạy ra hỗ trợ, đuổi ba thanh niên. Nhóm thanh niên bỏ chạy, để lại xe máy.

Khoảng 15 phút sau, một nhóm thanh niên khá đông do Nguyễn Quốc Hùng (tức Hùng "sứt") và Nguyễn Đức Hùng (tức Mùi) cầm đầu kéo đến và sử dụng hai khẩu súng bắn liên tục khiến em Th. và ba người gục tại chỗ.

Các nạn nhân đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa Bình Thuận, trong đó có hai nạn nhân bị bắn nhiều phát vào vùng bụng, bị thương nặng phải chuyển BV Chợ Rẫy cấp cứu.

Sau khi gây án, Hùng "sứt" bỏ trốn, đến 22-1 thì bị bắt khẩn cấp tại Nha Trang. Sau đó Cơ quan CSĐT tiếp tục bắt giữ Mùi và triệu tập một số nghi can liên quan.



Hai khẩu súng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Hùng và Mùi khai đã chỉ đạo đàn em đi bắt dê về nhậu cuối năm. Khi nghe đàn em bị rượt đuổi, Hùng "sứt" và Mùi dùng hai khẩu súng bắn đạn chì bắn các nạn nhân rồi bỏ trốn.



Được biết Hùng "sứt" là giang hồ có số má tại Phan Rí Thành, cầm đầu nhóm thanh niên rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí sát thương để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện hai nạn nhân bị thương nặng là Lâm Thiện Tuân và Vạn Thành Tài (đều 24 tuổi) đã qua cơn nguy kịch và được chuyển về BV Bình Thuận điều trị.

Theo kết quả giám định thương tật, Tuân bị thương tật 55% và Tài 53%.