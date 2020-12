Truy tìm tay trộm cửa hàng chuyên nghiệp ở TP.HCM

Công an đang điều tra, xử lý Công an phường 2, quận Tân Bình đã tiếp nhận trình báo của nạn nhân về vụ trộm liên quan đến người phụ nữ trên tại cửa hàng ở số 34 Phạm Văn Hai. Hiện Công an phường 2 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an quận Tân Bình để tiếp tục điều tra, xử lý. Theo tìm hiểu của phóng viên, người phụ nữ chuyên trộm tại các cửa hàng ở nhiều nơi sinh năm 1965, đang sống ở khu vực chợ Bình Triệu (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức). Trước đó, người này từng bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản vào năm 2018.