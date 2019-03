Từ 50 camera tìm ra kẻ gây tai nạn chết người rồi chạy trốn

Ngày 21-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đã bắt được Nguyễn Đình Tuấn (18 tuổi, trú xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên) có hành vi gây tai nạn chết người, bỏ lại áo ấm chứa ma túy rồi chạy trốn.



Chiếc áo ấm chứa ma túy để lại tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Huyền Cầm

Trước đó, đêm 24-2, trên quốc lộ 1A (đoạn qua trạm thu phí BOT Cầu Rác, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy tông vào bà Võ Thị Lộc (58 tuổi, trú thôn 7, xã Cẩm Trung).

Bà Lộc bị thương nặng, nằm bên đường nguy kịch. Sau khi gây tai nạn, người đi xe máy không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà phóng xe bỏ chạy. Sau đó, bà Lộc được người dân đưa đi bệnh viện nhưng do bị thương quá nặng nên bà đã tử vong.



Công an huyện Cẩm Xuyên khám nghiệm hiện trường phát hiện, thu được một mảnh vỡ của xe máy hiệu Yamaha Jupiter, một chiếc áo khoác màu đen chứa một gói ma túy đá.



Nguyễn Đình Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Huyền Cầm

Lãnh đạo công an huyện Cẩm Xuyên đã huy động lực lượng truy tìm kẻ gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy để bắt giữ. Tuy nhiên do thời điểm xảy ra vụ việc trời tối, nhà dân ở bên quốc lộ ít nên công tác điều tra gặp khó khăn. Các chiến sĩ đã đi trích xuất hơn 50 camera dọc quốc lộ, rà hơn 100 chiếc xe máy Jupiter và các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn...

Sau đó, Công an huyện Cẩm Xuyên xác định nghi can là Nguyễn Đình Tuấn nên đã bắt giữ Tuấn. Tại cơ quan công an, ban đầu Tuấn chỉ thừa nhận là người điều khiển xe máy trong vụ tai nạn nhưng không công nhận chiếc áo ấm chứa ma túy trong túi áo.

Nhưng sau đó Tuấn đã thừa nhận giấu ma túy trong túi áo khoác rồi đi xe máy mang vào huyện Kỳ Anh để bàn giao cho con nghiện. Trên đường đi, do chạy nhanh không làm chủ được tốc độ nên Tuấn đã gây tai nạn rồi chạy trốn.



Mảnh vỡ xe máy thu được tại hiện trường vụ tai nạn chết người.

Tuấn là đối tượng “cộm cán” nghiện ma túy, đang được tại ngoại chờ ngày ra tòa xét xử về tội cố ý gây thương tích thì lại gây ra thêm vụ án trên.

Lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên đã tặng thưởng, biểu dương tổ công tác truy tìm, bắt được Tuấn.