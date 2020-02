Tủ điện năng lượng mặt trời phát cháy trong tầng 2 của căn nhà

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 1-2, tai tầng hai căn nhà của một hộ dân ở ngõ 187, đường Phùng Chí Kiên (phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) khiến giường và các vật dụng trong nhà bị cháy hỏng.



Hiện trường vụ cháy. Ảnh: ĐL

Người dân hốt hoảng khi phát hiện khói, lửa bốc lên nghi ngút từ phòng ngủ tầng 2 của căn nhà nên đã điện báo Cảnh sát PCCC.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hỗ cứu nạn, Công an tỉnh Nghệ An liền chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu hỗ cứu nạn số 1 nhanh chóng tới hiện trường.

Ngay sau đó, các chiến sĩ cảnh sát đã khống chế được đám cháy không để lửa lan rộng sang các nhà xung quanh. Tuy nhiên, giường và nhiều đồ dùng trong nhà đã bị cháy hỏng.



Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa cứu nhà. Ảnh: Công an Nghệ An.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, nguyên nhân ban đầu của đám cháy được xác định do sự cố hệ thống điện năng lượng mặt trời xuất phát từ tủ điện lắp đặt tại phòng ngủ tầng hai của căn nhà và lan sang các vật dụng xung quanh.