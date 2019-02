Từ định vị, bắt kẻ trộm điện thoại di động trong bệnh viện

Ngày 2-2, Công an phường Trường Thọ (quận Thủ Đức, TP. HCM) cho biết đã chuyển hồ sơ cho Đội điều tra tổng hợp (Công an quận Thủ Đức) để điều tra theo thẩm quyền đối với các đối tượng Nguyễn Đắc Vượng, Lê Thị Kim Phượng và Bùi Trọng Hảo về hành vi trộm cắp tài sản.



Ngày 27-1, Công an phường Tam Phú, quận Thủ Đức nhận được trình báo của anh Trần Cao Tân (ngụ ở quận Thủ Đức, TP. HCM) và anh Võ Đức Trung (ngụ ở tỉnh Bình Dương) về việc bị mất điện thoại khi đến chăm bệnh tại BV quận Thủ Đức. Anh Tân bị mất chiếc điện thoại Samsung J7 Pro khi đang nằm ngủ ngay hành lang ở khoa Răng- hàm- mặt của BV; còn anh Trung thì bị mất chiếc điện thoại hiệu Oppo F3 Gold khi để trên đầu giường bệnh.

Anh Tân có khai báo thêm rằng anh theo dõi định vị trên điện thoại thì phát hiện chiếc điện thoại bị mất đang báo tín hiệu ở khu vực khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Điều này cũng đã giúp công an nhanh chóng khoanh vùng được địa bàn tìm kiếm.

Nhận tin báo, Công an phường Tam Phú lập tức tiến hành rà soát camera tại BV quận Thủ Đức thì phát hiện có một thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo gió màu xanh, đội mũ màu đen- trắng, mang dép màu đỏ- trắng vào BV lấy trộm điện thoại. Công an phường Tam Phú đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương rà soát thì phát hiện điện thoại của anh Tân đang nằm trong căn phòng trọ số 1, nhà trọ không số, đường Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.



Nguyễn Đắc Vượng tại cơ quan điều tra. ẢNH: CA.

Khi công an đến kiểm tra căn phòng trọ thì có ba người là: Nguyễn Đắc Vượng (SN 1988, quê ở Đăk Lăk); hai vợ chồng Lê Thị Kim Phượng (SN 1990, ngụ ở quận 9, TP. HCM) và Bùi Trọng Hảo (SN 1989, quê ở Hà Tĩnh, hiện ngụ tại tỉnh Bình Dương). Tiến hành rà soát, công an phát hiện có hai chiếc điện thoại hiệu Oppo F3 và Oppo F13 được để trong thùng nhựa tròn gần bếp nấu ăn, cùng một chiếc áo gió màu xanh và một cái mũ màu đen- trắng, một đôi dép màu trắng- đỏ trong phòng. Điều này hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh trích xuất từ camera.

Tiếp tục kiểm tra trên gác, công an phát hiện trong túi sau của một chiếc quần jeans có ba cái điện thoại hiệu Iphone 6, một chiếc điện thoại hiệu Nokia, một chiếc hiệu Mobiphone. Công an đã tiến hành thu giữ tang vật và mời cả ba người trên về để lấy lời khai.

Trong lúc này, phía công an cũng tiếp tục nhận được tin có thêm hai người khác ở BV quận Thủ Đức cũng vừa mất điện thoại.

Qua làm việc, ban đầu công an xác định được kẻ trộm bảy chiếc điện thoại trên là Nguyễn Đắc Vượng. Vượng khai nhận cả bảy chiếc điện thoại trên đều là do mình lấy trộm từ những người đến chăm bệnh tại BV quận Thủ Đức. Vượng cũng từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp. Còn Phượng và chồng là Hảo có liên quan đến vụ việc hay không thì vẫn đang tiến hành điều tra thêm.

Hiện, công an phường Tam Phú cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng và cả ba đối tượng trên cho Công an quận Thủ Đức để tiếp tục thụ lý điều tra theo quy định.