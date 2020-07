Từ Lâm Đồng đến Đồng Nai trộm 2 giò lan giá hơn 750 triệu đồng

Ngày 22-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Khánh, Đồng Nai cho biết đã bắt giữ nghi can Nguyễn Phi Long (29 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm hai giò lan có giá trị lớn.

Công an cũng đang truy bắt đồng phạm của Long.



Nghi can Long khi đến vườn nhà anh Huấn. Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, đầu tháng 7-2020, Công an TP Long Khánh có nhận được tin báo của anh Đỗ Trọng Huấn, ngụ phường Suối Tre, TP Long Khánh về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm hai cây lan đột biến gen, giá trị trên 1 tỉ đồng.

Công an TP Long Khánh đã xuống hiện trường để xác minh sự việc. Khi truy xét hình ảnh camera an ninh thì phát hiện nghi can đội nón len trùm kín mặt. Quá trình nhận dạng đã xác định người này tên Nguyễn Phi Long (29 tuổi, quê Lâm Đồng).

Các trinh sát hình sự Công an TP Long Khánh đã phối hợp Công an huyện huyện Đơn Dương, Lâm Đồng bắt Long và thu hồi hai giò lan.

Tại cơ quan công an, Long đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai, mấy ngày trước khi thực hiện vụ trộm, Long cùng ba người khác đến tham quan và mua lan tại vườn của anh Huấn.

Tại đây, Long được anh Huấn giới thiệu có hai cây lan giống giá trị cao vài trăm triệu đồng nên Long đã nảy sinh ý định trộm để bán lấy tiền tiêu xài.

Để thực hiện hành vi, Long cùng đồng phạm thuê xe chạy từ Lâm Đồng xuống, khi cách nhà anh Huấn khoảng 500 m thì nhóm của Long để xe lại rồi đi bộ vào.

Sau khi kiểm tra một vòng quanh nhà, Long leo qua cổng để vào trong rồi đi lên vườn lan để lấy hai giò lan rồi cùng đồng phạm nhanh chóng trốn về Lâm Đồng cất giấu.

Theo kết quả định giá của Hội đồng định giá tài sản TP Long Khánh, giá trị của hai giò lan đột biến có trị giá hơn 750 triệu đồng.

Công an TP Long Khánh đang tiếp tục điều tra, truy bắt những người còn lại trong vụ án.