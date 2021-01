Từ vụ nổ súng, bắt giữ cả 'kho' vũ khí cất giấu ở Đồng Nai

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo phòng An ninh điều tra công an tỉnh Bà Ria-Vũng Tàu, cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thế (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra hành vi buôn bán trái phép vũ khí quân dụng.



Tang vật thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Thế-Ảnh:CA

Trước đó, ngày 31-5, tại một tiệm game ở phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Phan Hoàng Bảo Duy (22 tuổi) và Nguyễn Ngọc Nhã (25 tuổi) đến chơi game thì xảy ra mâu thuẫn với chủ tiệm. Nhã về lấy một khẩu súng đưa cho Duy và Duy đã dùng súng bắn bị thương chủ tiệm game.

Duy và Nhã bị công an thị xã Phú Mỹ bắt giữ và xác định khẩu súng Duy sử dụng có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng, được mua trên mạng internet.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, hồ sơ đã được chuyển cho phòng An ninh điều tra tiếp tục điều tra.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ công an đã xác định được người bán súng là Thế. Sau một thời gian điều tra công an xác định Thế đang ở trọ tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Ngày 30- 12, phòng An ninh điều tra công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp với công an địa phương triệu tập Thế. Qua đấu tranh, Thế thừa nhận đã bán súng cho Duy.



Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Thế. Tại đây cơ quan điều tra thu giữ hơn 30 khẩu súng bắn đạn cao su và đạn bi, súng bút, gần 1.000 viên đạn, 54 bình xịt hơi cay, hàng trăm con dao, kiếm...

Thế khai là thông qua mạng xã hội đã mua vũ khí từ nhiều nguồn rồi đưa về Đồng Nai cất giấu sau đó bán lại...

Hiện phòng An ninh Điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.