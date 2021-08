Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23-8, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở Quốc lộ 1A - Phan Văn Hớn (quận 12, TP.HCM), lực lượng chức năng đã phát hiện một người đàn ông chạy xe máy có nhiều nghi vấn.



Lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông giấu ma tuý khi qua chốt kiểm soát. Ảnh: CA



Tại đây, Đại úy Nguyễn Hoàng Anh, cán bộ Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng PC08 Công an TP.HCM) đã phối hợp với Công an quận 12 kiểm tra người đàn ông tên LAT (34 tuổi, tạm trú huyện Hóc Môn) ra đường trong trường hợp không cần thiết.

Khi kiểm tra cốp xe, tổ công tác phát hiện dụng cụ sử dụng ma túy nên kiểm tra trong người T. thấy có hai túi ni-long chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Khai với công an, T. nói đó là ma tuý đá nhưng chỉ thừa nhận có một túi ni-long nhỏ là của mình; túi này T. mua giá 300.000 đồng, đã mở ra "chơi" một phần rồi dán lại. Túi còn lại thì T. nói "không biết của ai".

T. cũng khai đã từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản và chỉ mới "chơi" ma tuý gần đây.

Chiều cùng ngày, tổ công tác đã tiến hành bàn giao đối tượng, xe máy biển số huyện Hóc Môn và tang vật cho Công an Phường Tân Thới Nhất, quận 12 tiếp tục điều tra, truy xét.