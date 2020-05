Vận chuyển thuê hơn 20 kg ma túy đá để lấy công 80 triệu

Sáng 20-5, Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Trang A Vừ, Thao A Sự, Hoàng Văn Hải (tuổi từ 28 tới 30, cùng thôn Nặm Đăm, xã Cao Tân, huyện Pắc Nặm, Bắc Kạn) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.



Ba bị can Trang A Vừ, Thao A Sự và Hoàng Văn Hải cùng tang vật ma túy đá, heroin. Ảnh: CA.

Từ tháng 3-2020, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện có nhóm người từ phía Bắc vào thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn rồi đi bộ vào rừng gặp người Lào với hành tung bí ẩn. Khi gặp nhóm người Lào xong, nhóm này thường ẩn nấp ở bìa rừng đợi trời tối mới đi ra quốc lộ 7A bắt xe khách về phía Bắc. Trước tình hình trên, Công an huyện Kỳ Sơn lập chuyên án để điều tra.

Sau thời gian đeo bám, mật phục, Ban chuyên án biết rõ Hải, Vừ, Sự từ Bắc Kạn vào là để giao dịch đưa ma túy ra Hà Nội nên phối hợp với Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) và Ban công an xã Chiêu Lưu vây bắt.

Khi Hải, Vừ, Sự đang ôm ma túy từ trong rừng biên giới ra đến cầu Khe Nằn (xã Chiêu Lưu) thì bị mai phục, bắt gọn. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin, 20 kg ma túy đá, 4kg ketamine, 4 chiếc điện thoại di động cùng một số vật chứng khác.

Tại cơ quan công an, cả ba khai số ma túy trên được một "trùm" người Lào thuê vận chuyển ra Hà Nội với giá tiền công 80 triệu đồng.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đã chúc mừng, biểu dương, thưởng "nóng" 10 triệu đồng cho tập thể Ban chuyên án. Hiện Công an đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra.