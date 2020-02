Về lúc rạng sáng, thấy nhà bị tạt sơn và mắm tôm

Rạng sáng 11-2, anh H (ngụ đường An Thượng 6, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về tới nhà thì phát hiện trên cửa dính nhiều chất bẩn như sơn, mắm tôm và máu động vật nên vội báo công an.



Trước nhà anh H bị tạt chất bẩn. Ảnh: Chủ nhà cung cấp

Tại hiện trường, chất bẩn bốc mùi khó chịu, người tạt chất bẩn còn để lại một túi ni lông màu đen.

Theo anh H, bản thân là dân làm ăn nên cũng có vay nợ một số người nhưng không giao dịch với ai cho vay nặng lãi nên không biết người tạt chất bẩn với mục đích gì.

Theo ghi nhận, năm 2019, Công an TP Đà Nẵng có nhiều biện pháp nhằm siết chặt cho vay nặng lãi nhằm giảm bớt những vụ khủng bố bằng chất bẩn. Thời điểm đó, các vụ khủng bố tạm lắng, thế nhưng từ đầu tháng 2-2020 lại xảy ra ít nhất ba vụ.

Vào 6-2, chị L.T.H.V (30 tuổi, ngụ phường Thạch Thang, quận Hải Châu) đang bán cà phê trên đường Ông Ích Khiêm thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy tạt sơn màu đỏ vào quán. Nguyên nhân do chồng chị V chơi cá độ bóng đá và có vay 90 triệu đồng nhưng gia đình chưa có tiền trả.

Trước đó, ngày 2-2, nhà bà N.T.K (54 tuổi) trong kiệt 292 Hải Phòng (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) cũng bị một số thanh niên lạ mặt đến hăm dọa, tạt sơn. Qua xác minh, con trai bà K nợ tiền cá độ bóng đá nhưng chưa trả được.