Về quê dự đám giỗ, bác ruột dâm ô cháu gái 9 tuổi

Ngày 3-12, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Thanh H. (51 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) để điều tra về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào ngày 15-11, ông H. từ Bình Dương về nhà cha ruột ở huyện Châu Thành (Tiền Giang) để dự đám giỗ. Tại đây, ông H. thấy cháu gái chín tuổi đang đứng trong nhà xem tivi nên đã thực hiện hành vi dâm ô với cháu bé.

Ngày 28-11, gia đình đến cơ quan công an trình báo sau khi cháu gọi điện thoại nói cho mẹ biết về hành vi của ông H.

Công an huyện Châu Thành phối hợp với Công an phường Thuận Giao, thị xã Thuận An mời ông H. đến làm việc và ông thừa nhận hành vi dâm ô.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý.