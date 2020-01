Ngày 30-1, Thành ủy Cần Thơ đã họp và nghe các đơn vị báo cáo về tình hình tết Nguyên đán Canh Tý 2020.



Hiện trường vụ án mạng hôm mùng 1 tết tại Cần Thơ. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Báo cáo tại cuộc họp, Đại tá Võ Văn Thăng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dịp tết Nguyên đán được giữ vững. Lực lượng công an, quân sự phối hợp với các ngành chức năng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tuần tra, canh gác thường xuyên, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, không để bị động, bất ngờ.

Công tác quản lý người nước ngoài, tạo mọi điều kiện thuận lợi, an toàn cho khách nước ngoài, kiều bào Việt Nam nhập cảnh trong dịp tết được thực hiện tốt. Trên địa bàn TP không xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều cuộc tuần tra, kiểm soát, qua đó giải tán các đối tượng tụ tập đêm khuya, đông người, gây mất an ninh trật tự. Từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tết, phạm pháp hình sự xảy ra bốn vụ (tăng ba vụ so với tết năm 2019), trong đó có hai vụ giết người, một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, một vụ cố ý gây thương tích; xảy ra một vụ cháy, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 600 triệu đồng.

Công an đã kiểm tra, xử lý một trường hợp tàng trữ 190 viên pháo hoa và theo Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, thì lực lượng phát hiện năm vụ đốt pháo trên địa bàn các quận, huyện.



Ảnh minh họa đốt pháo. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Về tai nạn giao thông, trên địa bàn xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết hai người (số vụ và số người chết giảm một). Thực hiện triển khai Nghị định 100, trường hợp vi phạm về nồng độ cồn giảm, chỉ có 24 trường hợp vi phạm.