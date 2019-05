Vì sao mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên bị bắt giam?

Chín bị can đã bị bắt giam Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên – con gái bà Trần Thị Hiền, bị bắt giữ, hiếp dâm rồi sát hại dã man, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố tổng cộng chín bị can được xác định có liên quan trực tiếp. Những người này gồm: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú tại huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo). Các bị can bị khởi tố về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm. Theo Công an tỉnh Điện Biên, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan chức năng đánh giá là rất phức tạp, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đã câu kết xóa dấu vết, dựng hiện trường giả, tung tin giả đối phó với lực lượng công an.