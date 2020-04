Vĩnh Long: Tìm thân nhân người đàn ông lưng có xăm đại bàng

Ngày 21-4, Công an tỉnh Vĩnh Long ra thông báo truy tìm nhân thân người đàn ông nghi bị sát hại và phi tang xác trôi sông thuộc ấp Phú Hòa Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình.



Hình xăm trên lưng nạn nhân. (Ảnh do công an cung cấp)

Trước đó, vào trưa 5-2, người dân phát hiện một thi thể người đàn ông trôi trên sông nên trình báo công an. Nạn nhân khoảng 35-40 tuổi, cao 1,5 m, tóc đen cắt ngắn, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Khi được phát hiện, nạn nhân mặc áo thun ngắn tay màu xanh đen, quần ngắn lưng thun màu đỏ. Đặc biệt, vùng lưng nạn nhân có xăm hình chim đại bàng, hai bàn chân nhỏ giống như bị dị tật…

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do chèn ép khí quản nghi bị siết cổ dẫn đến tử vong.

Xác định đây là án nên Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự về tội giết người. Do chưa xác định được danh tính nạn nhân nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.

Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo: Ai là người thân của nạn nhân trên thì đến nhận diện và liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự theo địa chỉ 180 ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long. Điện thoại: 02703.877177 hoặc liên hệ với điều tra viên Lê Tiến Dũng, điện thoại: 0907.905483.