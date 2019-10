Vợ chết trong phòng ngủ, chồng chết trong tư thế treo cổ

Ngày 23-10, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang phối hợp với công an huyện Ba Tri (Bến Tre) xác minh làm rõ vụ hai người tử vong xảy ra tại xã An Thủy, huyện Ba Tri.



Nạn nhân là chị Phạm Thi Hồng Nhung (33 tuổi) và chồng là Trần Văn Tâm (34 tuổi, cả hai cùng ngụ tại xã An Thủy, huyện Ba Tri).

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 1 giờ 30 rạng sáng nay (23-10), anh T. (em ruột của anh Tâm) nghe tiếng chó sủa nên thức dậy kiểm tra xung quanh thì bàng hoàng phát hiện chị Nhung chết trong phòng ngủ, anh Tâm chết trong tư thế treo cổ trên cây xoài cách nhà khoảng 5m.

Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo lực lượng chức năng công an huyện Ba Tri và công an tỉnh Bến Tre đã đến hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, cách đây nửa tháng, chị Nhung và chồng có xảy ra mâu thuẫn nên chị này dẫn hai con nhỏ lên tỉnh Lâm Đồng để sinh sống. Đến ngày 22-10, chị Nhung trở về nhà để làm thủ tục chuyển trường cho con, đến tối thì xảy ra sự việc trên.