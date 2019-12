Vợ chồng chết bất thường bỏ lại hai con nhỏ

Chiều 16-12, ông Trần Đình Dũng - Trưởng Công an xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã về khám nghiệm tử thi nhưng chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai vợ chồng Trần Đình Phúc (29 tuổi), Lê Thị Oanh (24 tuổi, xã Mỹ Lộc).

Sáng cùng ngày, người thân đến nhà của vợ chồng anh Phúc chơi thì phát hiện Phúc chết trong tư thế treo cổ ở trong chuồng bò của gia đình. Họ hốt hoảng chạy vào nhà gọi người vợ ra thì phát hiện người này cũng tử vong trong phòng ngủ với chất màu trắng chảy ra từ miệng.

Được biết thời gian qua, vợ chồng nạn nhân làm việc tại một nhà hàng ở TP Hà Tĩnh. Họ có hai con (bốn tuổi và hai tuổi). Theo xóm giềng thì cuộc sống gia đình này chan hòa, ít có cãi nhau.