Vờ hỏi đường cướp xe máy nữ sinh tại TP.HCM

Tại phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức ngày 16-11, chỉ vài giây, hai thanh niên đã dàn cảnh cướp xe máy của nữ sinh bằng cách vờ hỏi đường.

Dàn cảnh hỏi đường cướp

Theo Trà Giang, sinh viên của một trường cao đẳng trên địa bàn quận Thủ Đức thì sự việc xảy ra lúc hơn 6 giờ sáng, trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu.

“Tôi đi làm thêm ở quán, khi vừa tới dựng xe máy 94B1-288.37 hiệu Surius và đợi chủ quán mở cửa để vào thì có người mặc áo Grab chạy ngang qua rồi kêu tôi lại gần để hỏi đường. Khi tôi rời xa máy lại gần thì có một người đàn ông khác bất ngờ tới lấy xe tôi. Tôi tri hô, người mặc áo Grab cũng bỏ chạy” - Trà Giang cho biết.



Người mặc áo Grab hỏi đường Trà Giang

Theo hình ảnh camera ghi lại, người mặc áo Grab gọi Trà Giang lại gần nói chuyện đi xe máy Yamaha Exciter màu cam. Ngay sau khi Trà Giang tri hô thì người này cũng nhanh chóng bỏ đi.

Vụ việc sau đó cũng được trình báo Công an phường Linh Chiểu, nơi xảy ra vụ việc.



Đường Kha Vạn Cân, nơi xảy ra vụ việc sáng 16-11

Lãnh đạo Công an phường Linh Chiểu xác nhận vụ việc đang được công an phường lập hồ gửi lên công an quận. Vị lãnh đạo này khuyến cáo thời gian gần đang xuất hiện chiêu trò đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ tới vờ hỏi đường để thực hiện hành vi phạm tội.

“Người dân cần hết sức cảnh giác với thủ đoạn này, tốt nhất không nên rời xa phương tiện cá nhân để tập trung trả lời người lạ mặt” - vị lãnh đạo nói thêm.

Cướp táo tợn

Trước đó, vào rạng sáng 13-11, LMT (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) chạy xe hiệu Vespa trên đường 5B (phường Bình Hưng Hòa) và dừng trước nhà số 2D thì bị một người mặc áo Grab chở theo một người đàn ông khác tới cướp xe máy một cách táo tợn.

Theo hình ảnh camera ghi lại, thời điểm đó T. đang cầm điện thoại để bấm thì có một xe máy hiệu Vario do nam thanh niên mặc áo Grab, đội nón Grab chở theo một thanh niên chạy tới.

Người này dừng lại và lấy chiếc điện thoại của T., thanh niên ngồi sau xuống xe và cầm dao kề khống chế T...

Camera cũng ghi lại rất rõ, thanh niên mặc áo Grab sau khi lấy được điện thoại đã bỏ vào túi, lấy bình xịt hơi cay xịt vào mặt nạn nhân. Vụ việc giằng co một hồi khiến anh T. ngã ra khỏi xe và bị cướp xe. T. đã cố kéo giữ lấy xe nhưng bất thành.

Nạn nhân sau đó đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Công an quận Bình Tân đã có mặt khám nghiệm, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra.