Vớt được thi thể một hiệu trưởng trên sông Lam

Chiều 20-2, ông Lê Thanh An, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết đã tìm thấy thi thể thầy Nguyễn Văn T. (46 tuổi, Hiệu trưởng 1 trường Tiểu học ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An) sau hai ngày mất tích trên sông Lam.



Cầu treo Khe Rạn bắc qua sông Lam.

Thi thể thầy T. được phát hiện nổi lên trên sông Lam đoạn chảy qua thôn Lam Bồng (xã Bồng Khê, huyện Con Cuông).

Sau khi cơ quan công an làm các thủ tục cần thiết, người thân đã nhận, đưa thi thể thầy T. về quê nhà để tổ chức lễ tang. Được biết, người thân đã đề nghị cơ quan công an không giám định tử thi.

Phòng GD&ĐT huyện Con Cuông và chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình tổ chức lễ tang thầy T.



Cảnh sát cứu nạn cứu hộ và cơ quan chức năng tìm kiếm, đưa thi thể thầy T. dưới sông Lam lên bờ.

Như đã đưa tin, đêm 18-2, người dân phát hiện có người đàn ông đi ra cầu treo Khe Rạn (bắc qua sông Lam, thuộc địa phận xã Bồng Khê) rồi gieo mình xuống sông. Người dân báo sự việc lên chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Trong đêm, cơ quan chức năng xác định người nhảy cầu là thầy giáo Nguyễn Văn T.

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 18-2 thì nhận tin báo có người nhảy cầu Khe Rạn.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ đã chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 6 huy động lực lượng, xuất phương tiện khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với chính quyền, công an địa phương và người dân triển khai tìm kiếm thầy T. Được biết, vợ chồng thầy T. đều làm giáo viên, có hai con.