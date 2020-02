Vụ 39 người chết ở Anh: Đề nghị truy nã quốc tế 1 phụ nữ

Ngày 21-2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thúy Diễm (tức Bảo Bảo, 30 tuổi, quê trú tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, lấy chồng Trung Quốc). Diễm trước đó bị khởi tố về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.



Bị can Nguyễn Quốc Thành. em của bị can Nguyễn Thị Thúy Diễm. Ảnh: Đ.L

Theo quyết định truy nã, Diễm có nghề nghiệp lao động tự do, cao 1m58cm, màu da vàng, tóc đen, sống mũi cao. Diễm lấy chồng Trung Quốc, trú tại TP Thụy An, Chiết Giang, Trung Quốc.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh cũng đã đồng thời ra văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol ban hành thông báo đỏ (truy nã quốc tế) đối với bị can Nguyễn Thị Thúy Diễm.

Em của Diễm là Nguyễn Quốc Thành (26 tuổi, thường gọi là Bảo An, trú tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an bắt khẩn cấp tại thành phố Tây Ninh (Tây Ninh) vào ngày 21-11-2019.



Quyết định truy nã Nguyễn Thị Thúy Diễm (Bảo Bảo).

Trong vụ 39 người tử vong trong container ở Anh có nạn nhân Phạm Thị Trà M. (trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Chị em Diễm, Thành là “mắt xích” đường dây tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài này.

Thành nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp vi sa cho M. du lịch Trung Quốc. Chính Diễm (lấy chồng đang ở Trung Quốc) đón M. ở Trung Quốc rồi bố trí ăn ở và làm thủ tục cho xuất cảnh qua Pháp để sang Anh lao động. Trong số tiền phí 22.000 USD gia đình chị M. nộp cho đường dây thì Bảo An (tức Thành) nhận được 16.000 USD.



Bị can Nguyễn Thị Thúy Hòa (36 tuổi, trú Nghệ An). Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Như đã đưa tin, chiều tối 20-2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết liên quan đến vụ 39 người chết trong xe container ở Vương quốc Anh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bảy bị can về tội tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Trong số bảy bị can, có chị em Diễm, Thành. Năm bị can khác trú Nghệ An (4 người) và Hà Tĩnh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định các đối tượng liên quan đã nhận hồ sơ, làm thủ tục cho 67 người trên địa bàn các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Tây Ninh và TP Hải Phòng để đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu.