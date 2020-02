Vụ 39 người chết trong container ở Anh: Khởi tố thêm 1 bị can

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bảy bị can về tội tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép gồm: Võ Văn Kỳ (58 tuổi), Võ Văn Hồ (68 tuổi, cùng trú xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu), Lê Văn Huệ (53 tuổi, trú xã Khánh Thành, huyện Yên Thành), Nguyễn Thị Thúy Hòa (36 tuổi, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên), Trần Đình Trường (35 tuổi, trú xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), Nguyễn Quốc Thành (26 tuổi, trú phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Nguyễn Thị Thúy Diễm (30 tuổi, quê Cần Thơ, lấy chồng Trung Quốc, trú TP Thụy An, Chiết Giang, Trung Quốc). Riêng bị can Nguyễn Thị Thúy Diễm đang bị truy nã. Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol ban hành thông báo đỏ (truy nã quốc tế) đối với bị can Nguyễn Thị Thúy Diễm.