Vụ 7 phụ nữ tố bị 1 người lừa tình: 1 nạn nhân suýt tự tử

Người bị tố cáo nói gì? Liên lạc vào số điện thoại 0936.446.xxx (do nhóm phụ nữ cung cấp), người đàn ông bên kia đầu dây nhận mình là TVS. Người này cho biết đã nắm được thông báo truy tìm của công an, tuy nhiên do đang công tác ở xa, bản thân rất bận nên không thể tới trụ sở làm việc. Mới đây, ông có gọi điện cho điều tra viên (theo số điện thoại trong thông báo) để xác minh việc mình bị truy tìm có đúng hay không nhưng điều tra viên không trả lời mà đề nghị tới trụ sở làm việc trực tiếp. “Tôi gọi để hỏi lại tờ giấy ấy thể hiện nội dung cụ thể như thế nào? Nếu cơ quan công an phát thông điệp đó đi thì xác nhận để tôi còn có hướng để làm việc. Nếu không phải thì tôi muốn báo để cơ quan công an biết có người làm giả thông báo này” – đầu dây bên kia nói. Đề cập tới nội dung tố cáo của nhóm phụ nữ, người đàn ông từ chối trả lời và cho hay tất cả mọi việc hãy để cho cơ quan công an xác minh, làm rõ; đúng sai đến đâu cứ theo pháp luật.