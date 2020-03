Vụ 79 người bay lắc phải xét nghiệm COVID: Khởi tố 2 bị can

Chiều 31-3, Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Quý (27 tuổi, trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Bị can thứ hai là Lê Duy Nhật (31 tuổi, trú xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an bắt quả tang nhóm người tụ tập, sủ dụng trái phép chất ma túy trong quán Karaoke. Ảnh: CA.



Quý và Nhật cùng bị bắt với 77 người khác trong vụ ụ tập sử dụng ma túy tại quán karaoke My Friend (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) sáng 26-3.

Qua điều tra, Quý và Nhật đã mang ma túy đến quán Karaoke cho nhóm bạn trên sử dụng trong bữa tiệc sinh nhật. Riêng Quý đã tàng trữ, mang theo 1,7053g Methampetamine và 2,0934g ketamine để cho bạn bè sử dụng “bay lắc”.

Như PLO đã đưa tin, rạng sáng 26-3, Phòng Cảnh sát ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân đột kích quán karaoke My Friend trong khách sạn VL phát hiện nhóm người nêu trên sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an lấy lời khai những người sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA.



Khi công an kiểm tra năm phòng hát karaoke phát hiện nhiều người đang “phê” ma túy. Những thanh niên này chủ yếu là người Nghệ An (hơn 55 người) và Hà Tĩnh.

Riêng năm người còn lại ở TP.HCM, Đà Nẵng, Thanh Hóa. Trong số 79 người có 25 cô gái.

Công an thu giữ một số ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy (Methampetamine, Ketamin).

Điều đáng nói, bên ngoài khách sạn có treo tấm bảng “tạm ngừng hoạt động để chống COVID-19”.

Hiện ngoài Quý và Nhật bị tạm giam ba tháng thì số còn lại đang phải cách ly tập trung và đang được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.