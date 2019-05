Vụ cả nhà chết trong phòng trọ: Bí ẩn câu nói cuối cùng

Tối ngày 27-5, người thân của 3 nạn nhân trong 1 gia đình tử vong tại một phòng trọ thuộc khu phố Bình Đường 4 (phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) làm thủ tục đưa thi thể về quê an táng.



Các nạn nhân gồm: Chồng là Trần Văn Cường (35 tuổi), vợ là Phạm Thị Hằng (31 tuổi, cùng quê ở Thanh Hóa) và con gái là Trần Kim Phượng (4 tuổi).

“Điềm báo” trong bữa tối cuối cùng…

Chúng tôi có mặt tại Trung tâm y tế thị xã Dĩ An, nơi người thân của 3 nạn nhân trong vụ án đầy thương tâm đang làm thủ tục để đưa thi thể về quê an táng. Không khí tang thương bao trùm, người thân của anh Cường, chị Hằng ai nấy đều ngân ngấn lệ.



Chị gái nạn nhân Hằng làm việc với cơ quan công an

Chị gái nạn nhân Phạm Thị Hằng, cho biết hai vợ chồng Cường, Hằng rất hiền lành, chí thú làm ăn. Không biết bên trong có lục đục gì hay không, nhưng theo cảm nhận của chị thì cuộc sống của người em gái khá hạnh phúc.

“Hai đứa nó cưới nhau được gần 10 năm, hiện có 2 con gái một bé 8 tuổi và 1 bé gần 4 tuổi. Tôi cảm nhận được hạnh phúc của Hằng và cả Cường nữa, khi đứa con thứ 3 chuẩn bị chào đời”, chị gái của nạn nhân Hằng kể trong nước mắt.

Theo lời kể của chị gái nạn nhân Hằng, biết em chuẩn bị sinh nên tối ngày 26-5 chị xuống thăm em trước lúc sinh. Nhân tiện trả cho em 20 triệu đồng đã mượn hồi tết.



Cơ quan công an, khám nghiệm hiện trường vào sáng 27-5

Tối hôm đó, chị và gia đình Cường, Hằng cùng nhau ăn cơm tối rất vui vẻ. Trong bữa ăn, Cường chỉ uống 1 lon bia, nên không say. Trong lúc ăn, mọi người nói chuyện làm ăn, thì Cường nói đã mua được một mảnh đất ngang 1 mét, dài vài mét.

“Thật sự, lúc đó tôi nghĩ Cường nói đùa thế, chứ không hề nghĩ cơ sự lại ra thế này. Không hiểu đó là điềm báo hay là sự tính toán từ trước của Cường”, chị gái nạn nhân Hằng kể lại.

Ăn tối xong, Hằng còn tiễn chị gái ra bến, bắt xe về Bình Phước, sau đó còn gọi điện hỏi thăm xem chị về đến nhà chưa. Khoảng gần 20 giờ, hai chị em vẫn trò chuyện qua điện thoại rất vui vẻ. Không ngờ đó là lần cuối chị được nói chuyện với em gái.

4 sinh mạng trong 3 thi thể…

Vụ án thương tâm khi mà cả 3 người trong một gia đình đều ra đi sau một đêm, thế nhưng còn đau lòng hơn nữa khi chị Hằng đang mang thai, chỉ vài tuần nữa là sinh.

Chị Hằng, hằng ngày vẫn bán trái cây ở gần nhà, thời gian này do chỉ còn vài tuần nữa là sinh đứa con thứ 3 nên chị nghỉ ở nhà. Còn anh Cường thì vẫn đi bán sỉ sữa bắp cho các cửa hàng.



Anh Cường thắt cổ bằng sợi dây dù, được buộc trên lỗ thông gió



Chiếc dao còn dính máu ngay cạnh 3 thi thể

Khoảng gần 10 giờ ngày 27-5, anh Lê Văn Hảo, là em họ của chị Hằng, đồng thời là người làm chung công việc với anh Cường gọi điện thoại cho Cường để đi làm thì không liên lạc được.

Khi đến phòng trọ của anh Cường để tìm, thấy cửa khóa trong, gọi mãi không có động tĩnh gì nên anh tìm cách nhìn qua cửa sổ. Khi nhìn vào trong thì phát hiện hai mẹ con chị Hằng nằm bất động trên giường. Nên ngay lập tức báo cơ quan công an.



Đến chiều tối ngày 27-5, Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi mới được hoàn tất

Tại hiện trường, hai mẹ con chị Hằng chết trên giường với nhiều vết cắt ở cổ, cạnh đó cơ quan công an còn thu giữ 1 con dao còn dính máu, còn anh Cường chết trong tư thế treo cổ.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, có thể do mâu thuẫn nên anh Cường đã giết vợ đang mang thai cùng con gái gần 4 tuổi, sau đó tự tử bằng cách treo cổ.

Được biết, người con gái lớn (8 tuổi) của hai vợ chồng anh Cường, chị Hằng đang ở với ông bà nội ở ngoài quê.