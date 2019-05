Vụ cắt chân Việt Kiều ở Quảng Ngãi: Hé lộ chân dung hung thủ

Ngày 6-5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan đã phát đi thông báo truy tìm hai nghi can tạt axit, cắt gân chân đôi nam nữ Việt kiều xảy ra tại thôn Trung An (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) mà báo chí đã đưa tin.





Anh Nghiêm được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 19 giờ ngày 9-2, anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi, đăng ký thường trú thôn Tân Hy; ngụ Vancouver, Canada) chở bạn gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, Quốc tịch Canada) bằng xe máy từ thôn Tân Hy đến Biển Rạng (huyện Núi Thành, Quảng Nam) ăn tối cùng gia đình.

Khi đang lưu thông đến đoạn đường Dung Quất - Kỳ Hà (thuộc thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn) thì bị hai thanh niên bịt mặt đi phía sau tạt axit Sunfuric (H2SO4) vào người khiến hai nạn nhân té xuống đất.



Sau đó, hai đối tượng tiếp tục dùng dao sắc chém nhiều nhát vào chân anh Nghiêm rồi tẩu thoát.

Gia đình đã đưa cả hai nạn nhân đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu ngay sau đó. Đến ngày 15-2, Nghiêm và Trâm sang Thái Lan điều trị.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định đặc điểm nhận dạng hai kẻ gây án từ 20-30 tuổi, cao khoảng 160 cm, thể trạng hơi gầy, nói giọng Miền bắc, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoát dài tay, quần jean, điều khiển xe máy giống Honda Wave màu xanh có gắn giỏ phía trước.

Khi gây án, đối tượng dùng một bình thủy tinh đựng dung dịch axit và một con dao dài khoảng 30 cm.

Công an tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các tổ chức và người dân biết cung cấp thông tin để phục vụ điều tra vụ án.

Nếu cá nhân, tổ chức có thông tin về đối tượng gây án xin thông báo ngay về Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ 174 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; SĐT 0694309474.